Из горящей многоэтажки в Дербенте эвакуировали 200 человек

МЧС: пожар в многоэтажке в Дербенте локализован
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Дербенте из-за возгорания кровли в жилой многоэтажке эвакуировали 200 человек. Об этом сообщает в Telegram-канале управление МЧС по Дагестану.

В ведомстве заявили, что возгорание локализовали.

До этого очевидцы рассказали SHOT, что сначала в Дербенте вспыхнул Mercedes у дома, а с автомобиля огонь перекинулся на фасад здания. Из-за сильного ветра пламя быстро распространялось. Огнем были охвачены несколько этажей многоэтажки. На место происшествия прибыли экстренные службы.

На прошлой неделе в Париже тоже произошел пожар в жилой многоэтажке с рестораном Wafu Bar. Возгорание началось из-за детонации гранаты со слезоточивым газом, которую использовал полицейский. Wafu Bar расположен на первом этаже многоэтажного здания в районе Аль. Во время протестов у него произошли столкновения полиции и участников акции. Правоохранители использовали гранаты со слезоточивым газом, после этого загорелась крыша веранды заведения, а оттуда огонь распространился по искусственным лианам на стену дома до кровли 7-этажного здания. После того как сгорела веранда ресторана, пламя перекинулось на внутренние помещения.

Ранее Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.

