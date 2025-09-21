В России предложили увеличить штраф за курение и распитие алкоголя в подъездах

В Госдуме предложили ужесточить наказание за курение в подъездах

Депутаты Госдумы от фракции »Справедливая Россия — За правду» направили обращение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением увеличить штраф за курение и распитие алкоголя в подъездах. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

В качестве авторов подобной инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Парламентарии предлагают установить базовый штраф в размере до 15 тысяч рублей, а также ввести ответственность за повторное совершение указанных правонарушений в течение одного года, предусмотрев наказание в виде штрафа в двукратном размере от базового до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток.

«Сейчас нарушители общественного порядка могут отделаться штрафом в 500-1500 рублей, но такие санкции не работают», — заявил Миронов в беседе с агентством.

9 сентября лидер общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская предложила главе Минтруда России Антону Котякову многократно увеличить штрафы за курение на рабочем месте. В направленном документе говорится, что размер штрафов необходимо увеличить в десять раз — до 5-15 тыс. рублей для физических лиц. Также предлагается усилить ответственность работодателей за систематические нарушения запрета курения на рабочих местах и расширить полномочия трудовых инспекций и Роспотребнадзора по фиксации и пресечению подобных нарушений.

Ранее в России предложили ввести дополнительную неделю отпуска за отказ от курения.