В России предложили ввести дополнительную неделю отпуска за отказ от курения

Аналитик Орлов: нужно ввести дополнительную неделю отпуска за отказ от курения

В России следует ввести дополнительную неделю оплачиваемого отпуска для отказавшихся от курения работников, заявил глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Об этом, ссылаясь на его письмо министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, сообщает RT.

Орлов привел слова главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, оценившего в 443 млрд рублей ущерб отечественных компаний от курения сотрудников. Это происходит из-за частых перекуров и снижения производительности труда. Хронические болезни, в том числе связанные с регулярным курением, уменьшают показатели ВВП на 4%,

Аналитик подчеркнул, что курение миллионов работников не только наносит ощутимый вред им самим, но и создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения и причиняет значительный ущерб национальной экономике.

В связи с этим Орлов попросил главу Минтруда рассмотреть вопрос об изменении Трудового кодекса РФ и предоставить работникам, которые откажутся от курения, дополнительную неделю оплачиваемого отпуска.

11 марта депутат Брянской облдумы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что в России необходимо закрыть все кальянные, которые помогают обходить антитабачный закон, создавая угрозу нации.

Ранее сообщалось, что найден новый способ борьбы с зависимостью от курения.