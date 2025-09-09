На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили многократно увеличить штрафы за курение на рабочем месте

Общественник Лещинская предложила увеличить штрафы за курение на рабочем месте
Shutterstock

Лидер общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская предложила многократно увеличить штрафы за курение на рабочем месте. Соответствующее обращение она направила главе Минтруда России Антону Котякову, сообщает РИА Новости со ссылкой на этот документ.

В нем говорится, что размер штрафов необходимо увеличить в десять раз – до 5-15 тыс. рублей для физических лиц. Также предлагается усилить ответственность работодателей за систематические нарушения запрета курения на рабочих местах и расширить полномочия трудовых инспекций и Роспотребнадзора по фиксации и пресечению подобных нарушений.

Общественники заявили, что курение на рабочих местах негативно влияет на продуктивность, приводит к росту больничных и ухудшает климат в коллективе. Они подчеркнули, что повышение производительности труда имеет стратегическое значение, учитывая тенденцию сокращения численности трудоспособного населения в РФ. По словам представителей движения, устранение вредных привычек на рабочих местах напрямую связано с эффективностью экономики и устойчивостью предприятий. Они считают, что реально изменить ситуацию способен только комплекс мер – от значимых штрафов до жесткого контроля.

«Данное решение станет важным вкладом в охрану труда, защиту здоровья работников и формирование ответственной корпоративной культуры», — отмечается в обращении.

До этого исследование показало, что ни в одной из российских компаний, участвующих в опросе, не сокращают рабочий день сотрудникам в случае их отказа от курения. Лишь в 2,7% совершают денежные выплаты сотрудникам, борющимся с вредной привычкой. В 30,4% устно поощряют таких сотрудников, а в большинстве — 67% — не предусмотрено никаких мер поддержки.

Ранее в России предложили ввести дополнительную неделю отпуска за отказ от курения.

