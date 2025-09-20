Устанавливаются причины происшествия на востоке Москвы

Экстренные службы работают на месте происшествия на востоке Москвы

На востоке Москвы произошло обрушение бетонных плит перекрытий в нежилом помещении реконструируемого здания. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

Инцидент произошел на Знаменской улице.

Пожарно-спасательные подразделения извлекли тела двоих рабочих. В настоящее время все службы находятся на месте, говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что причины происшествия устанавливаются.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что возможной причиной обрушения пролетов стало нарушение технологии строительства.

Прокуратура столицы инициировала проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Telegram-канал 112 со ссылкой на источник писал, что под завалами оказались восемь рабочих. Позднее канал узнал, что в первый час после ЧП погибли двое человек.

