В Москве восемь рабочих оказались под завалами во время ремонта школы

112: рабочие оказались под завалами после обрушения пролетов школы в Москве
Depositphotos

В Москве восемь рабочих, занимавшихся ремонтом школы № 1080 на Знаменской улице, оказались под завалами после обрушения четырех пролетов. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

По предварительной информации, двое специалистов не выжили. Точное количество пострадавших и данные о причине случившегося уточняются.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

3 сентября в центре Москвы трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на реконструируемом здании пятиэтажного лицея.

Обрушение строительных конструкций со здания на Старопименовском переулке произошло на площади 10 квадратных метров. По словам собеседника агентства, в результате происшествия двое из троих рабочих были госпитализированы.

14 августа при обрушении строительных конструкций на территории Владивостокской ТЭЦ-2 пострадали двое рабочих подрядной организации, еще троих спасти не удалось.

Ранее в московском метро начальник отдела Минздрава РФ спас пассажира, упавшего на рельсы.

