На Урале врачи спасли жизнь рабочему, на которого упал незакрепленный груз

В Свердловской области врачи спасли мужчину, на которого упал тяжелый груз

Медики травматологической больницы №36 Екатеринбурга оказали помощь 20-летнему пациенту, на которого рухнул тяжелый незакрепленный груз. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение со стройки, где его придавило грузом. Медики диагностировали у молодого человека перелом шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга. Кроме того, у мужчины были нарушены двигательные функции конечностей, пострадали внутренние органы, ему грозил паралич.

«Бригада специалистов провела хирургическую декомпрессию нервных структур позвоночника, удалила отломки поврежденных тел позвонков. Врачи устранили деформацию и стабилизировали поврежденный сегмент при помощи системы металлофиксаторов — специальных винтов и стержней, удерживающих позвоночник в анатомически правильном положении», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Травматологической больницы №36 Дмитрий Севостьянов.

Девять дней пострадавший провел на ИВЛ, после того как его состояние стабилизировалось, еще месяц мужчина боролся с последствиями тяжелых травм. Сейчас жизни и здоровью молодого человека ничего не угрожает, он выписан на амбулаторное лечение и готовится к курсу реабилитации.

Ранее в Ленобласти на рабочих из Китая упали строительные леса.