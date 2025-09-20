На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа предварительная причина обрушения в московской школе

ТАСС: к обрушению в московской школе привело нарушение технологии строительства
Возможной причиной обрушения пролетов в московской школе на Знаменской улице стало нарушение технологии строительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«В качестве причины ЧП рассматривается нарушение технологии проведения строительных работ. Будут рассмотрены все версии случившегося», — говорится в сообщении.

На месте происшествия уже работают следователи и криминалисты Следственного комитета РФ. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

Инцидент в школе № 1080 произошел днем 20 сентября. Восемь рабочих завалило обломками после обрушения четырех пролетов здания. Известно, что двое из них не выжили, специалисты МЧС уже вытащили их тела из-под завалов. Спасательная операция продолжается.

Точное количество пострадавших и данные о причине случившегося уточняются.

Ранее на стройке в Уфе оборвалась люлька с рабочими.

