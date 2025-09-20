На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности обрушения в московской школе

112: на рабочих в школе в Москве рухнула бетонная плита
true
true
true

На рабочих в московской школе на Знаменской улице рухнула бетонная плита. Двое погибли в первый час после ЧП, пишет Telegram-канал 112.

«По нашим данным, бетонная плита упала с четвертого этажа. Рабочие, находившиеся в подвале, оказались придавлены. Двое из них погибли в первый час, с момента происшествия», — говорится в посте.

Тела рабочих извлекли из-под завалов. МЧС Москвы сообщило, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

ТАСС, ссылаясь на оперативные службы, пишет, что возможной причиной обрушения пролетов стало нарушение технологии строительства.

Прокуратура столицы инициировала проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.

До этого Telegram-канал 112 со ссылкой на источник писал, что под завалами оказались восемь рабочих.

Ранее на Урале врачи спасли жизнь рабочему, на которого упал незакрепленный груз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами