Стали известны подробности обрушения в московской школе

112: на рабочих в школе в Москве рухнула бетонная плита

На рабочих в московской школе на Знаменской улице рухнула бетонная плита. Двое погибли в первый час после ЧП, пишет Telegram-канал 112.

«По нашим данным, бетонная плита упала с четвертого этажа. Рабочие, находившиеся в подвале, оказались придавлены. Двое из них погибли в первый час, с момента происшествия», — говорится в посте.

Тела рабочих извлекли из-под завалов. МЧС Москвы сообщило, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

ТАСС, ссылаясь на оперативные службы, пишет, что возможной причиной обрушения пролетов стало нарушение технологии строительства.

Прокуратура столицы инициировала проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.

До этого Telegram-канал 112 со ссылкой на источник писал, что под завалами оказались восемь рабочих.

