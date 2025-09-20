На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Володин призвал мигрантов не привозить семьи в Россию

Володин: трудовым мигрантам не нужно разрешать привозить в Россию семьи
Владимир Федоренко/РИА Новости

Трудовые мигранты не должны везти в Россию свои семьи. Об этом по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами фракций заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в канале в Max.

По его словам, на встрече поднимался миграционный вопрос, связанный, в том числе, с незаконным пребыванием на территории страны. По его словам, от парламентариев прозвучали предложения по реализации уже принятых законов.

«На встрече отметили правильный подход в этой части, который впервые прозвучал со стороны Министерства экономического развития. Его поддержали, потому что, действительно, если мы говорим о трудовой миграции: приезжают люди работать в страну — отработали, уехали», — объяснил Володин.

Председатель ГД поинтересовался, «причем здесь семьи, дети». Володин подчеркнул, что очень хорошо, что профильное ведомство также сформировало свою позицию.

До этого глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий во время встречи с российским лидером и представителями фракций предложил запретить мигрантам, приезжающим на заработки в РФ, привозить свои семьи в Россию, такая мера поможет стране сэкономить миллиарды рублей.

Ранее семьи нарушивших закон мигрантов предложили депортировать из России.

