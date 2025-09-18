На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Слуцкий рассказал Путину как России сэкономить на мигрантах

Слуцкий предложил Путину запретить мигрантам привозить свои семьи в Россию
Павел Бедняков/РИА Новости

ЛДПР предлагает запретить мигрантам, приезжающим на заработки в РФ, привозить свои семьи в Россию, такая мера поможет стране сэкономить миллиарды рублей. Такую тему поднял глава партии Леонид Слуцкий на встрече президента России Владимира Путина с руководителями парламентских фракций Государственной думы.

Как отметил политик, по разным оценкам, Россия сэкономит «десятки миллиардов рублей, если не будем бесплатно учить и лечить» мигрантов.

Политик также сообщил президенту, что недавно посетил Новосибирск, побывав в так называемом «Хилоккском гетто» — микрорайоне Ленинского района города, где живут мигранты. По словам главы партии, там царят антисанитария, хамство, аморальное поведение.

«ЛДПР еще в прошлом году внесла в Госдуму законопроект о запрете мигрантам привозить свои семьи – и получила положительный отклик на него во всем российском обществе: от руководителей регионов до рядовых граждан», — уточнил он в комментарии «Газете.Ru».

Глава партии добавил, что на сайте ЛДПР за эту инициативу проголосовали более 500 тыс. человек.

«Все видят, что семьи мигрантов — это колоссальная нагрузка на государственный бюджет, на нашу социальную инфраструктуру — прежде всего, школы и больницы», — сказал Слуцкий.

18 сентября в Ново-Огарево состоялась встреча Путина с руководителями парламентских фракций Государственной думы.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на встрече присутствовали Владимир Васильев (лидер фракции «Единая Россия»), Геннадий Зюганов (лидер фракции КПРФ), Леонид Слуцкий (лидер фракции ЛДПР), Сергей Миронов (лидер фракции «Справедливая Россия — За правду») и Алексей Нечаев (лидер фракции «Новые люди»). После общей встречи Путин планировал провести отдельные переговоры с каждым из руководителей фракций.

Вместе с президентом во встрече участвовали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Ранее Путин провел совещание по экономическим вопросам.

Все новости на тему:
Нелегальные мигранты
