На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Семьи нарушивших закон мигрантов предложили депортировать из России

Депутат Миронов предложил депортировать из РФ семьи нарушивших закон мигрантов
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил в разговоре с ТАСС, что мигранты, нарушившие закон, должны быть привлечены к ответственности, а их семьи — депортированы.

«Наше предложение о необходимости депортировать всю семью [мигранта]. Если член семьи нарушил закон, он должен ответить по всей строгости закона, вся семья должна быть депортирована», — сказал парламентарий, отвечая на вопрос о планах и приоритетах фракции на осеннюю сессию.

По его словам, необходимо также ввести обязательный биометрический контроль иностранцев, въезжающих в Россию.

Миронов отметил, что в настоящее время происходят ситуации, когда человек нарушает закон, выезжает из страны, меняет фамилию и возвращается обратно. По словам депутата, после введения биометрического контроля, таких ситуаций не будет.

В начале июля Следственный комитет России сообщал, что за пять месяцев 2025 года число совершенных мигрантами преступлений в России выросло на 10%. Согласно информации ведомства, с января по июнь 2025 года иностранные граждане совершили 18 873 преступления, закон нарушили 12,5 тыс. иностранцев.

Ранее в России предложили верифицировать иностранцев на сайтах знакомств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами