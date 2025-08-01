Семьи нарушивших закон мигрантов предложили депортировать из России

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил в разговоре с ТАСС, что мигранты, нарушившие закон, должны быть привлечены к ответственности, а их семьи — депортированы.

«Наше предложение о необходимости депортировать всю семью [мигранта]. Если член семьи нарушил закон, он должен ответить по всей строгости закона, вся семья должна быть депортирована», — сказал парламентарий, отвечая на вопрос о планах и приоритетах фракции на осеннюю сессию.

По его словам, необходимо также ввести обязательный биометрический контроль иностранцев, въезжающих в Россию.

Миронов отметил, что в настоящее время происходят ситуации, когда человек нарушает закон, выезжает из страны, меняет фамилию и возвращается обратно. По словам депутата, после введения биометрического контроля, таких ситуаций не будет.

В начале июля Следственный комитет России сообщал, что за пять месяцев 2025 года число совершенных мигрантами преступлений в России выросло на 10%. Согласно информации ведомства, с января по июнь 2025 года иностранные граждане совершили 18 873 преступления, закон нарушили 12,5 тыс. иностранцев.

Ранее в России предложили верифицировать иностранцев на сайтах знакомств.