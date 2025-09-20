Суд назначил наказание россиянке, «оседлавшей» памятник солдатам-красногвардейцам

Жительницу Республики Бурятия, «оседлавшую» памятник солдатам-красногвардейцам приговорили к исправительным работам. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

«Приговором суда женщине назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства», — сказано в сообщении ведомства.

В июне текущего года сообщалось, что женщина из Улан-Удэ в нетрезвом виде «оседлала» памятник солдатам-красногвардейцам, освобождавшим Верхнеудинск в 1920 году, и стала фигуранткой уголовного дела о реабилитации нацизма. Как сообщали местные Telegram-каналы, после вечеринки нетрезвая компания остановилась возле памятника, и одна из девушек забралась на скульптуру и села верхом на шею фигуры. Все происходило под одобрительные возгласы друзей. Инцидент попал на уличную камеру.

Памятник красногвардейцам и партизанам, павшим в боях за освобождение Верхнеудинска от японо-американских интервентов и семеновских банд 2 марта 1920 года, был установлен в 1953 году на месте захоронения 18 красногвардейцев и партизан, участвовавших в битве.

