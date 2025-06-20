Россиянка «оседлала» памятник воинам Гражданской войны, ее обвиняют в реабилитации нацизма

СК Бурятии завел дело о реабилитации нацизма на женщину, севшую на памятник

Жительница Улан-Удэ в нетрезвом виде «оседлала» памятник солдатам-красногвардейцам, освобождавшим Верхнеудинск в 1920 году, и стала фигуранткой уголовного дела о реабилитации нацизма, сообщает региональное отделение СК РФ.

По данным Telegram-канала «Весь Улан-Удэ» инцидент произошел в ночь на 20 июня. После вечеринки нетрезвая компания остановилась возле памятника, и одна из девушек забралась на скульптуру и села верхом на шею фигуры. Все происходило под одобрительные возгласы друзей. Инцидент попал на уличную камеру.

Позже в МВД сообщили, что задержали четырех местных жителей. Двух мужчин и двух женщин от 30 до 45 лет доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Там они признались в содеянном и раскаялись в своем поступке. Медицинское освидетельствование установило, что одна из фигуранток находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«Следственными органами в отношении женщины 1995 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Реабилитация нацизма»», — добавили в полиции.

Следователи сообщили, что в ближайшее время приступят к допросу подозреваемой.

«По уголовному делу также проводятся другие следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», — добавили правоохранители.

Памятник красногвардейцам и партизанам, павшим в боях за освобождение Верхнеудинска от японо-американских интервентов и семеновских банд 2 марта 1920 года, был установлен в 1953 году на месте захоронения 18 красногвардейцев и партизан, участвовавших в битве.

Нацизм, как политическое движение и идеология, появился в Германии после Первой мировой войны, национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП), известная как нацистская партия, была основана в 1920 году.

Жителя Петропавловска-Камчатского заподозрили в реабилитации нацизма из-за комментария.