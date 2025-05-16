На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителя Петропавловска-Камчатского подозревают в реабилитации нацизма из-за комментария

Камчатский СКР возбудил дело о реабилитации нацизма против местного жителя
close
Максим Блинов/РИА Новости

Уголовное дело по статье о реабилитации нацизма возбудили в отношении жителя Петропавловска-Камчатского. Его подозревают в одобрении преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала, сообщается в Telegram-канале СУ СК России по Камчатскому краю.

По предварительным данным следствия, в период с декабря 2023 года по апрель 2024 года 40-летний мужчина разместил в одном из мессенджеров «комментарии, содержащие положительную оценку насильственных действий в отношении определенного круга лиц, признанных приговором Международного военного трибунала преступлением против человечности».

СКР проводит следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

14 мая сообщалось, что в Туле пьяный иностранец потушил Вечный огонь, справив на него нужду. Против него возбудили дело по статье о реабилитации нацизма.

Ранее петербуржцу вынесли приговор за сравнение Путина с Гитлером.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами