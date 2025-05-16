Жителя Петропавловска-Камчатского подозревают в реабилитации нацизма из-за комментария

Уголовное дело по статье о реабилитации нацизма возбудили в отношении жителя Петропавловска-Камчатского. Его подозревают в одобрении преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала, сообщается в Telegram-канале СУ СК России по Камчатскому краю.

По предварительным данным следствия, в период с декабря 2023 года по апрель 2024 года 40-летний мужчина разместил в одном из мессенджеров «комментарии, содержащие положительную оценку насильственных действий в отношении определенного круга лиц, признанных приговором Международного военного трибунала преступлением против человечности».

СКР проводит следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

14 мая сообщалось, что в Туле пьяный иностранец потушил Вечный огонь, справив на него нужду. Против него возбудили дело по статье о реабилитации нацизма.

Ранее петербуржцу вынесли приговор за сравнение Путина с Гитлером.