Людям пришлось спасаться через окна горящего здания автобазы в Саяногорске

В Саяногорске Республики Хакасия загорелось здание бывшей автобазы. Есть пострадавшие, пишет Telegram-канал «Саяногорск Главный».

«Люди выпрыгивали с 3 этажа, есть пострадавшие. Была угроза обрушения перекрытия между этажами», — сказано в посте.

По данным пресс-службы республиканского МЧС, из здания самостоятельно эвакуировались пять человек, еще двоих спасли с помощью автолестницы.

В ликвидации пожара задействовано более 20 человек, используют семь единиц техники. Пожар локализовали на площади 500 квадратных метров, уточнили в ведомстве.

На данный момент, специалисты продолжают тушение.

18 сентября в Иваново начался пожар, в результате которого произошло частичное обрушение кровли, площадь пожара составляла 650 квадратных метров. По словам местных жителей, горело общежитие на улице Сакко, 41. На опубликованных в сети кадрах можно было увидеть клубы белого дыма, которые исходили от горящего здания. Очевидцы сообщали, что дым был виден из разных частей города. Причины случившегося не уточнялись. Из здания были эвакуированы 45 жильцов. В ликвидации пожара задействовали 50 сотрудников МЧС. На месте также работали психологи ведомства.

Ранее в Татарстане 19-летняя девушка едва не сожгла свою квартиру из-за угроз мошенников.