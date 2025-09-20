В Белеке из-за пожара началась эвакуация туристов из отелей

Пожар охватил турецкий курортный район Белек в провинции Анталья, отели эвакуируют туристов. Об этом сообщает портал AntalyaHakkında.

«В Белеке вспыхнул пожар, проводится эвакуация отелей», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что огонь приближается к отелям, где отдыхают в том числе российские туристы. Так, по данным журналистов, несколько сотен россиян, которые отдыхают в отелях Utopia World, Konak Seaside, Club Hotel Titan, Kırbıyık Resort Hotel, наблюдают ужасную картину.

Турецкие издания пишут, что из-за сильного ветра пламя быстро распространяется и достигло прилегающих к жилым кварталам территорий. Эвакуированы несколько домов.

