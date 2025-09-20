МВД опровергло слухи о прекращении гражданства России по рождению

МВД: гражданство РФ, полученное по рождению, не может быть прекращено

Гражданство России, полученное по рождению, не может быть прекращено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на миграционную службу МВД РФ.

В ведомстве опровергли распространяемую в СМИ информацию о том, что якобы имелись случаи прекращения гражданства у лиц, приобретших его по рождению.

«Прекратить приобретенное по рождению российское гражданство невозможно. Исключение - выход из гражданства на основании волеизъявления гражданина», — пояснили в МВД.

Накануне блогер Самвел Карапетян, автор канал SisMasis, сообщил, что МВД Тамбовской области лишило его гражданства, приобретенного по рождению. Он рассказал, что является сыном военнослужащего, и у его родителей никогда не было другого гражданства.

Блогер Карапетян, начиная с сентября 2023 года, критиковал позицию российских властей в отношении Армении. В частности, он негативно оценивал действия российских миротворцев.

Ранее следствие опровергло лишение гражданства блогера Ильи Яшина (признан в РФ иностранным агентом).