Блогер Карапетян заявил, что его лишили гражданства РФ, полученного по рождению

Российского блогера лишили гражданства за угрозу национальной безопасности
Александр Кряжев/РИА Новости

МВД Тамбовской области лишило российского гражданства автора канала SisMasis Самвела Карапетяна из-за «действий, создающих угрозу национальной безопасности». Об этом блогер сообщил в своем Telegram-канале.

«Я гражданин по рождению: сын военнослужащего […] У моих родителей никогда не было другого гражданства, и я его не приобретал, а получил как […], родившийся в СССР. Гражданином другого государства не являлся», — прокомментировал ситуацию Карапетян.

В то же время автор канала сообщает, что поддерживает проведение Россией спецоперации (СВО), однако критикует «политику Кремля в отношении Армении». Карапетян убежден, что в решении МВД лишить его гражданства принимала участие азербайджанская диаспора. Его адвокат Виолетта Волкова охарактеризовала действия правоохранителей, как «чудные».

Блогер Карапетян, начиная с сентября 2023 года, критиковал позицию российских властей в отношении Армении. В частности, он негативно оценивал действия российских миротворцев.

Ранее следствие опровергло лишение гражданства блогера Ильи Яшина (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом).

