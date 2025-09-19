На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Движение сатанистов включили в перечень террористов и экстремистов

«Международное движение сатанизма/сатанистов» (признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Национальная часть. Организации: 1. Международное движение сатанизма (Международное движение сатанистов)», — сказано в перечне.

23 июля Верховный суд России признал «Международное движение сатанизма» экстремистским и запретил его.

Генпрокуратура РФ отмечала, что участники движения совершают преступления в том числе против детей, а также отрицают общественные нормы, оправдывают идеи неонацизма, совершают ритуальные и преступления. Как сообщало ТАСС, суд удовлетворил административные исковые заявления генерального прокурора РФ и министерства юстиции РФ о признании Международного движения сатанизма экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации.

Позднее депутат Госдумы Виталий Милонов пояснил «Газете.Ru», что «Международное движение сатанизма», которое потребовал запретить генпрокурор – это общий термин для обозначения различных групп, исповедующих культ сатаны.

Ранее в РПЦ заявили, что сатанисты проникают в медицину и образование.

