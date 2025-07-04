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В Госдуме объяснили, кто входит в «Международное движение сатанизма», которое хотят запретить

Милонов: к «Международному движению сатанизма» относятся все, кто поклоняется сатане
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«Международное движение сатанизма», которое потребовал запретить генпрокурор – это общий термин для обозначения различных групп, исповедующих культ сатаны. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он добавил, что сатанистам не место в России.

«[Международное движение сатанизма»] — это некое зонтичное понятие для различных групп, которые исповедуют культ сатаны. Это и так называемые арт-группы, музыкальные, общественные группы, религиозные объединения, которые считают, что они поклоняются сатане. Поэтому в целом это некое нормальное название для того, чтобы нам сатанистов в нашей стране полностью запретить», — сказал Милонов.

Как сообщается на сайте Минюста, заседание о признании Международного движения сатанизма (иное наименование — Международное движение сатанистов) экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории России назначено на 22 июля.

До этого в Госдуме прошел круглый стол, посвященный борьбе с сатанизмом. Депутаты, военные и священники предлагали признать сатанизм экстремистским движением, объясняя тем, что его надо рассматривать как непосредственную угрозу государственности. В то же время руководитель исполкома общественного движения «Культурный фронт России» Вячеслав Леонтьев сравнил сатанизм в РФ с германским нацизмом, который «в начале своего развития не совершал таких преступлений».

Ранее шаман из Ленобласти ответил на обвинения в сатанизме после обряда с погребением заживо.

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