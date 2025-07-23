В Генпрокуратуре рассказали о преступлениях запрещенного Международного движения сатанизма

Участники Международного движения сатанизма (признано экстремистским и запрещено в РФ) совершают преступления в том числе против детей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.

«‎Последователи культа, основанного на ненависти и вражде к традиционным религиозным конфессиям, публично призывают к уничтожению православных святынь. Отрицают общественные нормы, оправдывают идеи неонацизма, совершают ритуальные и иные преступления, в том числе в отношении несовершеннолетних», — сказано в сообщении.

24 июля Верховный суд России признал «Международное движение сатанизма» экстремистским и запретил его. Как сообщало ТАСС, суд удовлетворил административные исковые заявления генерального прокурора РФ и министерства юстиции РФ о признании Международного движения сатанизма экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации.

Позднее депутат Госдумы Виталий Милонов пояснил «Газете.Ru», что «Международное движение сатанизма», которое потребовал запретить генпрокурор – это общий термин для обозначения различных групп, исповедующих культ сатаны.

Ранее в Госдуме рассказали о борьбе РФ и Белоруссии против мирового сатанизма.