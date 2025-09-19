Врач раскрыл, как понять, что пора обращаться за помощью для борьбы с зависимостями

Врач Холдин: при трудностях в отказе от алкоголя следует обратиться за помощью

Если самостоятельно отказаться от курения и алкоголя не получается, необходимо обратиться к врачу. Об этом сообщил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин. Его слова цитирует «Радио 1».

«Помощь специалиста нужна, если заметны трудности с отказом от алкоголя и никотина, становится плохо при прекращении приема, возникает непреодолимое желание употреблять снова и снова, несмотря на плохие последствия. Если ухудшаются отношения с окружающими, снижается интерес к профессиональной деятельности и прежним увлечениям», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что спиртное и никотин влияют на деятельность мозга, и чем больше стаж употребления этих веществ, тем хуже становятся когнитивные функции. Поэтому за профессиональной помощью следует обращаться как можно скорее.

До этого Холдин говорил, что начинать борьбу с алкогольной зависимостью следует с реалистичных и достижимых целей. Вместо глобальных задач он посоветовал сосредоточиться на постепенном сокращении частоты и объема потребления спиртного.

