Врач назвал действенные способы отказаться от алкоголя

Cagkan Sayin/Shutterstock/FOTODOM

Начинать борьбу с алкогольной зависимостью следует с реалистичных и достижимых целей. Вместо глобальных задач лучше сосредоточиться на постепенном сокращении частоты и объема потребления спиртного. Такой совет в интервью «Радио 1» дал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

«Сперва ограничьте себя одной-двумя порциями спиртного в неделю. А потом постепенно замените алкоголь на альтернативные напитки — кофе, чай, воду с лимоном», — сказал специалист.

По его словам, для снижения тяги к алкоголю особенно эффективны хобби, связанные с физической активностью, — прогулки, бег, танцы и т.д. В качестве дополнительных методов подойдут отвлекающие техники, такие как медитация и дыхательные упражнения.

Немаловажную роль играет и окружение. На период отказа от спиртного стоит обратиться за поддержкой к близким, которые придерживаются трезвого образа жизни.

Если же самостоятельные методы не приносят результата, необходимо обратиться за профессиональной помощью, заключил врач.

До этого Холдин предупреждал, что алкоголизм может спровоцировать развитие психических заболеваний, которые могут утяжелять состояние пациента. По его словам, люди с такой зависимостью чаще сталкиваются с шизофренией, чем население в среднем.

