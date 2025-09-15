На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач раскрыл, какой алкоголь опаснее — слабый или крепкий

Врач Казанцев: крепкий и слабый алкоголь одинаково опасны для организма
Pexels

Крепкий и слабый алкоголь одинаково опасны для мозга и организма в целом. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил врач-психиатр, нарколог высшей категории Алексей Казанцев.

«То есть, если выпиваешь несколько литров того же пива или вина, это уже риск», — предупредил специалист.

Он добавил, что люди часто воспринимают употребление спиртного как социально приемлемый, «расслабляющий» ритуал, загоняя тем самым себя в ловушку.

По словам Казанцева, особенно опасно, когда человек теряет количественный контроль, потому что после этого наступает био-социо-духовная пустота и разрушение организма.

Психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин до этого назвал действенные способы отказаться от спиртного.

Он посоветовал начинать борьбу с алкогольной зависимостью с реалистичных и достижимых целей. Вместо глобальных задач лучше сосредоточиться на постепенном сокращении частоты и объема потребления горячительных напитков.

Ранее врач развеял мифы про пьющие профессии.

