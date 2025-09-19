На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-замминистра обороны Попова перевели в тюремную больницу

Адвокат Сагач: экс-замминистра обороны Попова перевели в тюремную больницу
Вадим Гришанкин/РИА Новости

Экс-заместителя министра обороны РФ Павла Попова перевели из городской московской больницы в тюремную. Об этом сообщил адвокат Денис Сагач в беседе с РИА Новости.

«Несмотря на тяжелое состояние и необходимость сложной реабилитации после операций, Попов переведен обратно в тюремную больницу», — сказал юрист.

По его словам, Попову через два месяца необходимо провести ряд обследований и решить вопрос по дальнейшему применению установленной в позвоночник металлоконструкции. Сагач выразил мнение, что в условиях тюремной больницы реализовать это непросто.

В конце августа сообщалось, что Попов отверг обвинения в должностных преступлениях, мошенничестве в особо крупном размере и других коррупционных нарушениях.

В Главной военной прокуратуре считают экс-заместителя министерства обороны РФ создателем организованной преступной группы по хищению денежных средств ведомства на строительство парка «Патриот». Отмечается, что на эти деньги Попов построил на своей даче двухэтажный дом, баню и гараж, а также меблировал свое имущество.

Ранее свидетель рассказал, как генерал Попов «сломал» экс-главу парка «Патриот».

