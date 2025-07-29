Свидетель рассказал, как генерал Попов «сломал» экс-главу парка «Патриот»

Экс-директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов действовал под давлением бывшего замглавы Минобороны России Павла Попова и не имел личной заинтересованности в инкриминируемых ему деяниях. Об этом заявил на суде свидетель со стороны защиты, заместитель директора по музейной работе Александр Довбня, пишет ТАСС.

«Ахмедов реально выполнял приказы. Все, что совершалось, не было в его интересах», — рассказал Довбня.

По его словам, за время работы Ахмедова на посту руководителя парка посещаемость «Патриота» увеличилась на 30%, а сам парк стал лауреатом премии Минобороны РФ в области культуры. Довбня охарактеризовал Ахмедова как справедливого и уважаемого руководителя, однако «чрезмерно мягкого по характеру».

«Думаю, именно эта мягкость позволила заместителю министра обороны сломать его», — выразил свою точку зрения Довбня на суде.

По версии военной прокуратуры, не позднее марта 2022 года генерал Павел Попов создал ОПГ с целью хищения средств, выделенных Минобороны РФ на строительство парка «Патриот». К реализации своего преступного плана он привлек директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника ГУ инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова. Общая сумма ущерба государству от их действий составила более 25 млн рублей.

Шестеров полностью признал вину по делу о мошенничестве на 25 млн рублей и служебном подлоге и дал показания против Попова. 17 июля суд приговорил его к шести годам колонии, а также лишил звания и госнаград. Кроме того, с Шестерова взыскали более 24 млн рублей в качестве компенсации ущерба.

Бывший директор парка Ахмедов также признал свою вину. Он возместил Минобороны России 500 тысяч рублей по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге.

Ранее экс-директор «Патриота» на суде сообщил о «мертвых душах» генерала Попова.