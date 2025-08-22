Экс-замминистра Минобороны Попов отверг обвинения в коррупции и мошенничестве

Бывший заместитель министра обороны России генерал армии Павел Попов отверг обвинения в должностных преступлениях, мошенничестве в особо крупном размере и других коррупционных нарушениях. Об этом агентству ТАСС сообщил его адвокат Денис Сагач.

Юрист подчеркнул, что генерал не признает свою причастность к хищениям и другим вменяемым деяниям.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщала, что следственные действия по делу завершены. Попову предъявлены обвинения по ряду статей УК РФ, включая получение взятки, мошенничество, превышение должностных полномочий, служебный подлог и незаконное хранение оружия.

Павлу Попову 21 августа продлили арест. Заседание прошло в закрытом режиме без участия обвиняемого, так как он находится в госпитале.

В Главной военной прокуратуре считают экс-заместителя министерства обороны РФ создателем организованной преступной группы (ОПГ) по хищению денежных средств ведомства на строительство парка «Патриот». Отмечается, что на эти деньги Попов построил на своей даче двухэтажный дом, баню и гараж, а также меблировал свое имущество.

Ранее свидетель рассказал, как генерал Попов «сломал» экс-главу парка «Патриот».