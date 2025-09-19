Профессор оценил опасность новых штаммов COVID-19 для россиян

Россиянам не стоит опасаться новых штаммов COVID-19 — «стратуса» (XFG) и «нимбуса» (NB.1.8.1), потому что они протекают не так тяжело. Об этом НСН заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.

По его словам, многие перенесут болезнь на ногах, поэтому повода для тревоги нет.

«Все проходит по классу ОРВИ и друг от друга отличается только тем, что антитела, которые уже есть у человека, могут хуже нейтрализовать новую вариацию. Вирус меняется, получает новое имя для красоты, но появление таких вариантов не окажет влияния на эпидемическую обстановку», — сказал Аграновский.

К симптомам заражения он отнес насморк, кашель, головные боли, изредка повышение температуры. При этом вирусолог добавил, что избежать волны заражений не получится, потому что осенью традиционно фиксируется подъем заболеваемости на фоне холода и падения иммунитета.

Эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко до этого говорил, что новый штамм коронавируса «стратус» не вызовет пандемию, несмотря на большую заразность.

