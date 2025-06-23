Россиянам рассказали, вырастет ли заболеваемость новым штаммом ковида «Нимбус»

В России не будет серьезного роста заболеваемости новым штаммом COVID-19 «Нимбус» (NB.1.8.1), подтверждено всего 17 случаев заражения. Об этом рассказал РЕН ТВ заведующий Лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Заболевание в большинстве случаев протекает легко и госпитализации не требует», — заявил он.

По словам эксперта, «Нимбус», как и другие формы ОРВИ, вызывает насморк, кашель и небольшое повышение температуры. На данный момент в РФ зафиксировано всего 17 случаев заражения новым штаммом.

При этом исследования международных организаций показывают повышенную заразность нового варианта по сравнению с предыдущими.

Хафизов напомнил о соблюдении привычных правил защиты от ОРВИ, в особенности в период повышенной заболеваемости.

До этого доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский заявил, что легкая распространяемость нового штамма COVID-19 «Нимбус» подразумевает, что некоторые люди будут тяжело переносить болезнь. По его мнению, среди них окажутся люди с низким иммунитетом, пожилые и обладатели хронических заболеваний.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что говорить о полной победе над COVID-19 пока рано.