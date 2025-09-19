На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Пушкино за кражу драгоценностей задержали следователей и полицейских

360.ru: следователей и полицейских задержали в Пушкино за кражу драгоценностей
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В подмосковном Пушкино двух следователей и трех оперативников задержали по делу о краже драгоценностей. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

По его данным, в ходе расследования уголовного дела сотрудники УМВД «Пушкинское» нашли в автомобиле одного из местных жителей два браслета марки Cartier стоимостью 609 тыс. рублей, еще один — в 139,2 тыс. рублей, а также колье Channel стоимостью 1,479 млн рублей. В машине также были обнаружены колье Messika за 522 тыс. рублей, браслет Van Cleef — 522 тыс. и браслет Bulgari — 478,5 тыс.

Найденные драгоценности были изъяты, однако, позже несколько правоохранителей похитили конфискованные изделия, уточнил собеседник телеканала. По данному факту также возбудили уголовное дело.

16 сентября сообщалось, что в Выборге молодой человек набросился на незнакомца и жестоко избил его ради кражи наручных часов. Злоумышленник нанес 50-летнему мужчине удары ногами в область головы и тела. Агрессор снял с пострадавшего наручные часы и попытался скрыться. На кадрах с места событий видно, как юноша наносит сильные удары ногой по голове лежащего на земле мужчины, при это рядом находятся еще три девушки.

Ранее стало известно, что в Совфеде ожидают массового мошенничества с подменой контактов россиян.

