Юноша жестоко избил мужчину в Выборге ради кражи наручных часов и попал на видео

В Выборге юноша жестоко избил мужчину ради кражи наручных часов
В Выборге молодой человек набросился на незнакомца и жестоко избил его ради кражи наручных часов. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел 13 сентября во дворе дома на улице Мира. Злоумышленник нанес 50-летнему мужчине удары ногами в область головы и тела. Агрессор снял с пострадавшего наручные часы и попытался скрыться. На кадрах с места событий видно, как юноша наносит сильные удары ногой по голове лежащего на земле мужчины, при это рядом находятся еще три девушки. На место происшествия после сообщения очевидца прибыл патрульный наряд вневедомственной охраны.

Сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемого неподалеку от места преступления, им оказался 18-летний молодой человек. Его доставили в отдел полиции. Пострадавший с травмами был госпитализирован. Как выяснилось, задержанный ранее уже привлекался к уголовной и административной ответственности.

Ранее российские школьницы избили и поставили одноклассницу на колени, заставив извиняться.

