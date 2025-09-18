В Совфеде ожидают массового мошенничества с подменой контактов россиян

Мошенническая схема с подменой контактов россиян имеет большой потенциал для масштабного распространения, заявила «Газете.Ru» сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России, экс-вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.

«Мошенническая схема с подменой контактов россиян посредством файлов vCard (.vcf) действительно набирает популярность в России и, к сожалению, имеет значительный потенциал для масштабного распространения. Ее эффективность объясняется тем, что этот формат широко используется для обмена контактными данными, и смартфоны автоматически предлагают сохранить или обновить контакт без особых предупреждений. Злоумышленники используют это, чтобы незаметно заменить номера на свои, выдавая себя за представителей банков, служб доставки или знакомых, что существенно увеличивает риск кражи личной информации и денежных средств», — отметила Епифанова.

Чтобы минимизировать угрозу, сенатор призвала россиян быть предельно осторожными с получаемыми файлами .vcf, особенно если они приходят из неизвестных источников. Епифанова рекомендовала не открывать такие вложения и заносить в телефонную книгу важные номера только из проверенных официальных источников вручную. Кроме того, эксперт посоветовала контролировать изменения в списках контактов, использовать официальные приложения банков и служб, не поддаваться на призывы к срочным действиям без дополнительных проверок. Такие меры помогут значительно снизить вероятность стать жертвой мошенников, использующих эту технологию, уверена сенатор.

Мошенники научились подменять контакты россиян, написала газета «Коммерсантъ». Аферисты отправляют сообщение, напоминающее уведомление от банка, госслужб, коллеги или сервиса доставки. К нему прикрепляют файл vCard File (.vcf) — это карточка с информацией контакта, где указаны имя, номер, адрес или должность. Когда файл открывается, то телефон предлагает добавить новый контакт или изменить старый, из-за чего можно и не заметить подмены. Не зная об этом, жертва может отдать в будущем свои данные и потерять деньги.

