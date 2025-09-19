Поезда задерживаются в Амурской области

В Амурской области пять пассажирских поездов задерживаются по техпричинам

Пять пассажирских поездов задерживаются в Амурской области по техническим причинам. Об этом сообщила Забайкальская железная дорога на своем сайте.

В сообщении говорится, что 19 сентября на участке Сковородино — Шимановская по техническим причинам задержаны пассажирские поезда №2 сообщением Москва — Владивосток , №10 сообщением Москва — Владивосток, №81 сообщением Тында — Благовещенск, №392 сообщением Чита — Благовещенск, №9 сообщением Владивосток — Москва.

Максимальное время задержки составляет 3 часа 53 мин.

В настоящее время поезда продолжают движение по маршруту, принимаются меры для ввода поездов в график.

13 сентября в Орловской области на перегоне Малоархангельск — Глазуновка при проверке путей были обнаружены взрывные устройства. При осмотре одно из них детонировало, в результате чего пострадали росгвардейцы. Движение поездов ограничили.

Ранее в Ленобласти из-за схода вагонов грузового поезда отменили семь электричек.