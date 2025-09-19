На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Поезда задерживаются в Амурской области

В Амурской области пять пассажирских поездов задерживаются по техпричинам
true
true
true
close
Tramp57/Shutterstock/FOTODOM

Пять пассажирских поездов задерживаются в Амурской области по техническим причинам. Об этом сообщила Забайкальская железная дорога на своем сайте.

В сообщении говорится, что 19 сентября на участке Сковородино — Шимановская по техническим причинам задержаны пассажирские поезда №2 сообщением МоскваВладивосток , №10 сообщением Москва — Владивосток, №81 сообщением ТындаБлаговещенск, №392 сообщением Чита — Благовещенск, №9 сообщением Владивосток — Москва.

Максимальное время задержки составляет 3 часа 53 мин.

В настоящее время поезда продолжают движение по маршруту, принимаются меры для ввода поездов в график.

13 сентября в Орловской области на перегоне МалоархангельскГлазуновка при проверке путей были обнаружены взрывные устройства. При осмотре одно из них детонировало, в результате чего пострадали росгвардейцы. Движение поездов ограничили.

Ранее в Ленобласти из-за схода вагонов грузового поезда отменили семь электричек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами