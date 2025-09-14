На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Движение ряда поездов изменили из-за возможной диверсии на ж/д в Ленобласти

В Ленобласти из-за схода вагонов грузового поезда отменили семь электричек
true
true
true
close
Telegram-канал 112

Движение ряда пассажирских поездов изменено из-за схода грузовых вагонов на перегоне Строганово — Мшинская. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД) в Telegram-канале.

В результате происшествия были временно отменены семь электричек, еще 12 следуют только до станции «Сиверская». Также изменены маршруты «Ласточек», следующих из Пскова в Санкт-Петербург и из Санкт-Петербурга в Печоры. По данным ОЖД, задержка в движении составов составляет около двух часов.

Работы по восстановлению движения на перегоне продолжаются. Для перевозки пассажиров организован автобусный маршрут Сиверская — Луга.

Утром 14 сентября губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что три вагона порожнего товарного поезда сошли с рельсов на перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе. По словам главы региона, следователи проверяют версию с диверсией на железнодорожных путях. На месте инцидента работают саперы и правоохранительные органы.

Ранее три взрывных устройства обнаружены на ж/д путях в Орловской области.

