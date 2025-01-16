«Передал убийце ключи от убежища». СК назвал новых фигурантов по делу генерала Кириллова

В Москве арестованы два новых фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова

В деле об убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова появились двое новых фигурантов. Это выходцы из Ингушетии Батухан Точиев и Рамазан Падиев. По информации газеты «Ъ», они относятся к боевому крылу группы последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхароева (признано террористическим и запрещено в России), куда также входили террористы из «Крокуса».

Еще два человека — Батухан Точиев и Рамазан Падиев — задержаны по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника, сообщил Следственный комитет.

Осенью 2024 года Точиев и Падиев, «действуя по указанию пока неустановленного куратора», арендовали комнату в хостеле, в которой должен был укрыться исполнитель преступления Ахмад Курбонов.

Этот «неустановленный куратор» несколько раз переводил Точиеву деньги, чтобы тот мог оплатить номер.

«При этом Падиев лично ездил в этот хостел, произвел оплату и осуществил видеосъемку внутри помещения и внешней обстановки на месте, а затем в одном из торговых центров Москвы передал Курбонову ключи от убежища. Точиев в последующем оплачивал продление аренды комнаты», — говорится в сообщении СКР.

После совершения теракта куратор сообщил Курбонову адрес арендованной для него комнаты в хостеле, а также скинул снятое Падиевым видео. До хостела Курбонов в итоге так и не добрался — был задержан силовиками.

Как сообщает ТАСС, Падиев вину не признал.

«Я непричастен», — заявил он. ТАСС уточняет, что Падиев — 22-летний уроженец Ингушетии, у него есть гражданство РФ.

Точиеву и Падиеву предъявили обвинения в совершении теракта организованной группой (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Суд отправил Точиева в СИЗО до 17 февраля. Его соучастника Падиева также заключили под стражу на 1 месяц.

Им грозят сроки вплоть до пожизненного заключения.

Связь с «Крокусом»

О появлении в деле сразу двух новых фигурантов 13 января сообщил «Коммерсантъ». Газета уточняла, что речь идет об участниках запрещенной организации с Северного Кавказа, которые сняли для исполнителя преступления жилье в Подмосковье по своим документам.

По данным источников издания в правоохранительных органах, пособники относятся к боевому крылу группы последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхароева (признано террористическим решением военного суда и запрещено в России). Примечательно, что туда же входили их земляки Джабраил Аушев и Хусейн Медов, арестованные по обвинению в помощи террористам, устроившим теракт в «Крокус-Сити-Холле».

В Москве уроженцы Ингушетии занимались мелким бизнесом. После теракта они сбежали в Сибирь, где их и задержали.

Изначально Точиев и Падиев были помещены под административный арест на 15 суток за неповиновение полицейским и мелкое хулиганство, сразу обвинять их в терроризме не стали. РИА Новости в свою очередь сообщает, что Падиев в начале года получил 15 суток административного ареста за мат возле миграционного центра.

На днях мужчин переправили в Москву, где с ними работают следователи главного следственного управления СКР и сотрудники ФСБ, занимающиеся оперативным обеспечением расследования уголовного дела об убийстве, изготовлении взрывного устройства и теракте (ст. 105, 223.1 и 205 УК РФ).

Теракт в Москве

Утром 17 декабря возле дома генерала Кириллова на Рязанском проспекте в Москве сдетонировало взрывное устройство, заложенное в самокат. В этот момент начальник войск РХБЗ и его помощник майор Поликарпов как раз вышли из подъезда. От полученных травм оба погибли на месте.

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Курбонова задержали 18 декабря в 07:50, через сутки после взрыва. В этот же день ему предъявили обвинения в совершении теракта, незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ, незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца, заседание проходило в закрытом режиме.

Мужчина не говорит по-русски, поэтому для его допроса привлекают переводчика. Курбонов утверждает, что организовал теракт по заданию куратора с Украины. За устранение Кириллова ему обещали денежное вознаграждение в размере $100 тыс. и проживание на территории Евросоюза.