В Госдуме предложили сделать более гибким отопительный сезон

Российским властям нужно отказаться от единовременного начала отопительного сезона и перейти к гибкому регулированию. Об этом заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, глава экспертного совета по ЖКХ Владимир Кошелев.

Он предложил рассмотреть переход к зонированному или поэтапному регулированию и начинать отопительный сезон не для всего района одновременно, а в первую очередь для домов, наиболее подверженных теплопотерям. Речь идет о старых и аварийных зданиях с неутепленными фасадами.

Весной отопление в первую очередь можно отключать в современных, хорошо утепленных новостройках, где тепловая инерция значительно ниже, подчеркнул Кошелев.

По его мнению, для реализации данной инициативы необходимо модернизировать коммунальную инфраструктуру.

В России действуют единые федеральные нормы по началу отопительного сезона — тепло в квартиры подают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд не превышает +8°C.

