На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили сделать более гибким отопительный сезон

Депутат Кошелев: нужно перейти к гибкому регулированию отопительного сезона
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Российским властям нужно отказаться от единовременного начала отопительного сезона и перейти к гибкому регулированию. Об этом заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, глава экспертного совета по ЖКХ Владимир Кошелев.

Он предложил рассмотреть переход к зонированному или поэтапному регулированию и начинать отопительный сезон не для всего района одновременно, а в первую очередь для домов, наиболее подверженных теплопотерям. Речь идет о старых и аварийных зданиях с неутепленными фасадами.

Весной отопление в первую очередь можно отключать в современных, хорошо утепленных новостройках, где тепловая инерция значительно ниже, подчеркнул Кошелев.

По его мнению, для реализации данной инициативы необходимо модернизировать коммунальную инфраструктуру.

В России действуют единые федеральные нормы по началу отопительного сезона — тепло в квартиры подают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд не превышает +8°C.

Ранее экономист предрек ажиотажный спрос на обогреватели в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами