В Госдуме россиянам напомнили о правилах запуска отопительного сезона

Депутат Гаврилов: отопление включат при среднесуточной температуре +8 градусов
Kseniiia Zhuk/Shutterstock/FOTODOM

В России действуют единые федеральные нормы по началу отопительного сезона – тепло в квартиры подают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд не превышает +8 °C. Об этом в беседе с RT напомнил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Именно такой порядок закреплён федеральными правилами, чтобы избежать ситуации, когда котельные и тепловые станции приходится «разгонять» и снова останавливать из-за кратковременного похолодания», — подчеркнул депутат.

Сам процесс подключения проводится в несколько этапов – в первую очередь тепло подается в детсады, школы и больницы, затем в жома, а потом в торговые и производственные объекты, уточнил парламентарий. Решение о старте отопительного сезона принимается местными властями на основе прогнозов погоды. Так, например, в Сибири и на Дальнем Востоке это, как правило, происходит раньше, чем в других регионах, а в столице в среднем тепло в домах становится с конца сентября-начала октября.

Напомним, до этого Гаврилов призвал обновить правила включения отопления при внезапном похолодании, подчеркнув обязанность органов власти реагировать не на бумажные нормы, а на реальные метеоусловия. Также, по его мнению, следует синхронизировать с погодной обстановкой профилактическое отключение горячей воды.

Ранее юрист оценил новые критерии отключения отопления.

