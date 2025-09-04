Экономист предрек ажиотажный спрос на обогреватели в России

Осенью текущего года в России прогнозируется значительный рост спроса на обогреватели, который превысит средние показатели предыдущих лет. Об этом в беседе с РИАМО сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

По его словам, в условиях повышенной нагрузки на энергосистему и износа коммунальной инфраструктуры в некоторых регионах сохраняется риск аварий и задержек с началом отопительного сезона. Это побуждает граждан заранее приобретать обогреватели.

«Возможен ажиотажный спрос уже в сентябре-октябре, когда в некоторых регионах Сибири, а также европейского севера устанавливаются устойчивые ночные отрицательные температуры. Дефицита популярных моделей на прилавках ожидать не стоит, однако возможен локальный рост цен на 15-25% из-за высокого спроса», — отметил эксперт.

В пресс-службе сервиса «Яндекс Маркет» до этого сообщили, что продажи обогревателей в России резко выросли в период с 14 по 24 августа, увеличившись в 2,9 раза по сравнению с предыдущими 10 днями.

Покупатели интересовались конвекторами, тепловентиляторами и инфракрасными обогревателями. Лидерами покупок стали модели от брендов Ballu, Neoline и Electrolux. Больше всего обогреватели заказывали жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской и Свердловской областей.

Ранее россиянам назвали рабочие способы сэкономить на ЖКУ до 20-30%.