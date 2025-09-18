На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Туве двухлетняя девочка упала в канализационный колодец, когда мать отвлеклась

В Кызыле ребенок упал в канализационный люк, сообщили в СУ СКР республике Тыва.

Несчастный случай произошел с двухлетней девочкой, которая гуляла с матерью около торгового павильона на территории микрорайона «Восток». В какой-то момент женщина отвлеклась, и ребенок вышел на газон.

Девочка направлялась в сторону цветов, но провалилась в колодец без люка. Помощь ей оказал случайный прохожий.
 
«Девочка с матерью была доставлена в медицинское учреждение, по результатам осмотра установлено, что каких-либо телесных повреждений ребенок не получил», — говорится в сообщении.
 
Следователи устанавливают обстоятельства инцидента и собираются проверить работу коммунального предприятия по обслуживанию канализационных колодцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

До этого на Ставрополье 10-летний мальчик спасал ребенка от собак и попал в больницу. Школьник, что маленького мальчика окружила стая агрессивных псов и бросился на помощь. Агрессивная стая переключилась на юного спасателя: один из них вцепился ему в руку, другие начали кусать за ноги. На помощь пришел его товарищ, который пытался отогнать стаю, бросая камни. Окончательно справиться с собаками удалось только после вмешательства взрослого прохожего. Подростка госпитализировали с укусами.

Ранее россиянин спас сына, упавшего с катамарана, но сам не выплыл.

