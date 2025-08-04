Россиянин спас сына, упавшего с катамарана, но сам не выплыл

В Иркутской области мужчина спас сына, упавшего с катамарана, и не выплыл сам

В Иркутской области 41-летний мужчина не выжил, спасая упавшего с катамарана несовершеннолетнего сына. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 3 августа в городе Усть-Илимске, когда мужчина арендовал катамаран на базе отдыха для прогулки с несовершеннолетним сыном. Администрация выдала ему плавательное средство, несмотря на отсутствие у клиентов спасательных жилетов. Во время катания ребенок упал в воду. Отец, бросившийся на помощь, смог вытолкнуть сына на катамаран, но сам не выплыл.

Правоохранительные органы квалифицировали произошедшее по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

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