На Ставрополье подросток спасал ребенка от собак и попал в больницу

В Зеленокумске 10-летний мальчик пытался спасти ребенка от стаи бродячих собак и оказался в больнице. Об этом сообщает «Блокнот Ставрополь».

Инцидент произошел в во дворах жилых домов, школьники играли на улице в спасателей, услышали лай собак и крики ребенка. 10-летний школьник заметил, что маленького мальчика окружила стая агрессивных псов и бросился на помощь.

Агрессивная стая переключилась на юного спасателя: один из них вцепился ему в руку, другие начали кусать за ноги. На помощь пришел его товарищ, который пытался отогнать стаю, бросая камни. Окончательно справиться с собаками удалось только после вмешательства взрослого прохожего. Подростка госпитализировали с укусами, ему оказывается медицинская помощь.

До этого в Нижнем Тагиле собака набросилась на шестилетнюю девочку возле детской площадки, доберман без намордника искусал ребенка. Пострадавшая находилась на детской площадке во дворе жилого дома, когда к ней подошла женщина с доберманом на поводке и стала пытаться усадить девочку на спину собаке, пес набросился на несовершеннолетнюю. Подробности о ее состоянии неизвестны.

Ранее в Чите прохожий спас ребенка от стаи бродячих собак.