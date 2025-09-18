Немецкий магазин запретил вход евреям и угодил в скандал

В немецком городе Фленсбурге произошел скандал из-за решения владельца местного магазина повесить на витрине плакат, запрещающий евреям заходить внутрь. Подробности сообщает немецкое радио NDR.

«Евреям сюда вход воспрещен! Ничего личного, даже антисемитизма, я вас просто не выношу», — говорилось на табличке.

Появление плаката вызвало широкий общественный резонанс и волну возмущений, после чего владелец магазина попробовал оправдаться, объяснив надпись недовольством войной в секторе Газа. Обвинения в антисемитизме он также отверг.

При этом табличку мужчина снял только после того, как вышло соответствующее распоряжение полиции. По его словам, он больше не будет высказываться «в подобной форме».

В августе в Германии произошел скандал из-за связанного с нацистами куплета песни. Организаторы чемпионата среди пожарных в немецком городе Торгау включили исполнявшуюся членами НСДАП первую строфу «Песни немцев».

Руководство объединения пожарных ФРГ заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту. Человека, который отвечал за музыку на мероприятии, отстранили от выполнения своих обязанностей.

Ранее канцлер Германии оценил будущее страны без евреев.