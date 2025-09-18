На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Немецкий магазин запретил вход евреям и угодил в скандал

NDR: магазин в немецком Фленсбурге вывесил табличку с запретом евреям заходить
close
Markus Schreiber/AP

В немецком городе Фленсбурге произошел скандал из-за решения владельца местного магазина повесить на витрине плакат, запрещающий евреям заходить внутрь. Подробности сообщает немецкое радио NDR.

«Евреям сюда вход воспрещен! Ничего личного, даже антисемитизма, я вас просто не выношу», — говорилось на табличке.

Появление плаката вызвало широкий общественный резонанс и волну возмущений, после чего владелец магазина попробовал оправдаться, объяснив надпись недовольством войной в секторе Газа. Обвинения в антисемитизме он также отверг.

При этом табличку мужчина снял только после того, как вышло соответствующее распоряжение полиции. По его словам, он больше не будет высказываться «в подобной форме».

В августе в Германии произошел скандал из-за связанного с нацистами куплета песни. Организаторы чемпионата среди пожарных в немецком городе Торгау включили исполнявшуюся членами НСДАП первую строфу «Песни немцев».

Руководство объединения пожарных ФРГ заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту. Человека, который отвечал за музыку на мероприятии, отстранили от выполнения своих обязанностей.

Ранее канцлер Германии оценил будущее страны без евреев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами