На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Канцлер Германии оценил будущее страны без евреев

Канцлер Мерц заявил, что без евреев у Германии не может быть хорошего будущего
true
true
true
close
Fabrizio Bensch/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил критику Израиля, которая используется как прикрытие для проявлений антисемитизма, и подчеркнул, что без евреев у страны не может быть благополучного будущего. Об этом сообщило агентство DPA.

В ходе своего выступления на мероприятии, организованном Центральным советом евреев, Мерц отметил, что ФРГ «была бы навсегда уничтожена» без еврейской жизни и культуры внутри страны.

«Хотел бы сегодня сказать евреям Германии: без вас у Федеративной Республики не может быть хорошего будущего», — заявил канцлер.

Мерц также раскритиковал так называемую критику Израиля, которая используется как прикрытие для проявлений антисемитизма. По его словам, обсуждение действий израильского правительства должно быть допустимым — он напомнил, что сам недавно высказывал подобные замечания. При этом канцлер подчеркнул, что приверженность Германии существованию и безопасности Израиля является неотъемлемой частью ее базовых ценностей.

10 сентября немецкий политик Сара Вагенкнехт призвала правительство Германии осудить удар израильской армии по Катару и запретить поставки оружия Тель-Авиву. Она также заявила, что ФРГ должна признать Палестину как суверенное государство.

Ранее Захарова объяснила, почему в Европе забывают о Холокосте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами