Канцлер Мерц заявил, что без евреев у Германии не может быть хорошего будущего

Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил критику Израиля, которая используется как прикрытие для проявлений антисемитизма, и подчеркнул, что без евреев у страны не может быть благополучного будущего. Об этом сообщило агентство DPA.

В ходе своего выступления на мероприятии, организованном Центральным советом евреев, Мерц отметил, что ФРГ «была бы навсегда уничтожена» без еврейской жизни и культуры внутри страны.

«Хотел бы сегодня сказать евреям Германии: без вас у Федеративной Республики не может быть хорошего будущего», — заявил канцлер.

Мерц также раскритиковал так называемую критику Израиля, которая используется как прикрытие для проявлений антисемитизма. По его словам, обсуждение действий израильского правительства должно быть допустимым — он напомнил, что сам недавно высказывал подобные замечания. При этом канцлер подчеркнул, что приверженность Германии существованию и безопасности Израиля является неотъемлемой частью ее базовых ценностей.

10 сентября немецкий политик Сара Вагенкнехт призвала правительство Германии осудить удар израильской армии по Катару и запретить поставки оружия Тель-Авиву. Она также заявила, что ФРГ должна признать Палестину как суверенное государство.

