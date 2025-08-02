Bild: в ФРГ на чемпионате пожарных включили связанный с нацистами куплет песни

Организаторы чемпионата среди пожарных в немецком городе Торгау включили исполнявшуюся нацистами первую строфу «Песни немцев». Об этом сообщила газета Bild.

По ее данным, куплет, начинающийся со слов «Германия превыше всего», прозвучал вместо национального гимна.

Руководство объединения пожарных ФРГ заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту. Человека, который отвечал за музыку на мероприятии, отстранили от выполнения своих обязанностей.

В июне около 20 немецких политиков и деятелей культуры подали заявление в прокуратуру на канцлера Германии Фридриха Мерца из-за его высказывания о действиях Израиля в Иране. Они напомнили, что на полях саммита G7 в Канаде Мерц сказал по поводу войны на Ближнем Востоке: «Это грязная работа, которую делает Израиль для всех нас».

Канцлера обвинили в использовании риторики, схожей с лексикой нацистов. В качестве подтверждения претензии была приведена историческая справка, что в начале 1942 года оберштурмфюрер СС Август Хефнер оправдал массовое уничтожение 34 000 евреев в течение 48 часов в Бабьем Яру как «грязную работу, используя тот же циничный язык».

Ранее историк объяснил, зачем Запад отдает высокие посты потомкам нацистов.