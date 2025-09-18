В Белгородской области женщина пострадала при атаке БПЛА

Гладков: женщина пострадала при ударе БПЛА по предприятию под Белгородом

Населенный пункт Никольское Белгородского района в Белгородской области подвергся атаке беспилотного летательного аппарата, одна женщина пострадала. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по административному зданию предприятия. Проходившая рядом женщина получила минно-взрывную травму и баротравму», — написал он.

По информации Гладкова, в результате детонации БПЛА были повреждены остекление и фасад здания. Кроме того, осколки посекли два легковых автомобиля.

17 сентября Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами Белгород, пострадала 18-летняя девушка.

До этого глава региона рассказал, что здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников ВСУ. Гладков рассказал, что от ударов украинских беспилотников пострадали кровля и остекление здания.

Ранее в Белгороде украинский дрон детонировал возле пассажирского автобуса.