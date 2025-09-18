На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области женщина пострадала при атаке БПЛА

Гладков: женщина пострадала при ударе БПЛА по предприятию под Белгородом
true
true
true
close
Telegram-канал Настоящий Гладков

Населенный пункт Никольское Белгородского района в Белгородской области подвергся атаке беспилотного летательного аппарата, одна женщина пострадала. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по административному зданию предприятия. Проходившая рядом женщина получила минно-взрывную травму и баротравму», — написал он.

По информации Гладкова, в результате детонации БПЛА были повреждены остекление и фасад здания. Кроме того, осколки посекли два легковых автомобиля.

17 сентября Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами Белгород, пострадала 18-летняя девушка.

До этого глава региона рассказал, что здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников ВСУ. Гладков рассказал, что от ударов украинских беспилотников пострадали кровля и остекление здания.

Ранее в Белгороде украинский дрон детонировал возле пассажирского автобуса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами