«Слота ждет нерадостное будущее»: уволят ли тренера «Ливерпуля» из-за Салаха

Для главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота важен результат матча Лиги чемпионов с «Интером», даже несмотря на плохое качество игры. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, напомнив о конфликтах внутри английской команды и о критике в адрес наставника со стороны форварда «красных» Мохамеда Салаха.

«Ливерпуль» в последнее время показывает не лучшие результаты. Салах конфликтует с тренером, и во всех газетах пишут, что Слота ждет нерадостное будущее. Поэтому, конечно, такие матчи очень важны для тренера — особенно с учетом того, что это Лига чемпионов.

Команда взяла три очка благодаря пенальти, который, я думаю, еще долго будут обсуждать. Но игра забудется, а результат останется. Может быть, это поможет «Ливерпулю» вернуться на свой уровень. Потому что пока он не может найти себя, это нервирует футболистов, которые находятся под большим давлением», — считает Булыкин.

«Ливерпуль» минувшим вечером одержал победу над «Интером» со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

