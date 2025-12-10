На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Как в народе говорят, отмучился»: Винокур рассказал о последних днях жизни автора «Аншлага» Французова

Владимир Винокур рассказал, что Французов перед смертью был дома с женой
true
true
true
close
Николай Малышев/ТАСС

Артист Владимир Винокур почтил память автора «Аншлага» Леонида Французова. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что перед смертью сценарист находился дома вместе с супругой.

Причиной смерти Французова стал рак, с которым он боролся несколько лет. По словам Винокура, состояние писателя резко ухудшилось рано утром, когда он находился дома вместе с женой.

«Леонид Михайлович был дома, позвал супругу в 5 утра. Сказал: «Наташа, мне плохо». И она вызвала скорую помощь. В общем, вот так дома ушел из жизни прекрасный человек. Наташа звонила мне», — рассказал юморист.

Владимир Винокур подчеркнул, что работал с Леонидом Французовым много лет. Он признался, что тяжело пережил новость о смерти писателя.

«Леонида Михайловича я знаю давно и много с ним работал, он много сделал добра мне, моему коллективу и многим артистам. Я с глубоким прискорбием узнал эту весть. Его супруга позвонила, Наталья. Конечно, Леонид Михайлович очень тяжело болел, но, как в народе говорят, отмучился. Все равно это тяжело переносить, когда уходят близкие люди и очень талантливые, добрые. Я кланяюсь памяти прекрасного, скромного и очень одаренного писателя», — поделился Винокур.

Ранее умер итальянский певец Сандро Джакоббе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами