«Как в народе говорят, отмучился»: Винокур рассказал о последних днях жизни автора «Аншлага» Французова

Владимир Винокур рассказал, что Французов перед смертью был дома с женой

Артист Владимир Винокур почтил память автора «Аншлага» Леонида Французова. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что перед смертью сценарист находился дома вместе с супругой.

Причиной смерти Французова стал рак, с которым он боролся несколько лет. По словам Винокура, состояние писателя резко ухудшилось рано утром, когда он находился дома вместе с женой.

«Леонид Михайлович был дома, позвал супругу в 5 утра. Сказал: «Наташа, мне плохо». И она вызвала скорую помощь. В общем, вот так дома ушел из жизни прекрасный человек. Наташа звонила мне», — рассказал юморист.

Владимир Винокур подчеркнул, что работал с Леонидом Французовым много лет. Он признался, что тяжело пережил новость о смерти писателя.

«Леонида Михайловича я знаю давно и много с ним работал, он много сделал добра мне, моему коллективу и многим артистам. Я с глубоким прискорбием узнал эту весть. Его супруга позвонила, Наталья. Конечно, Леонид Михайлович очень тяжело болел, но, как в народе говорят, отмучился. Все равно это тяжело переносить, когда уходят близкие люди и очень талантливые, добрые. Я кланяюсь памяти прекрасного, скромного и очень одаренного писателя», — поделился Винокур.

