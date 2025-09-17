ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области

Здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», — поделился Гладков.

По его словам, от ударов украинских беспилотников пострадали кровля и остекление здания.

17 сентября на территории предприятия, расположенного в поселке Северный Белгородского района Белгородской области, также сдетонировал беспилотник Вооруженных сил Украины, в результате чего пострадал мирный житель.

Мужчина получил баротравму. Гладков добавил, что в результате удара фасад здания получил повреждения. В настоящее время на месте атаки работают сотрудники оперативных служб, отметил губернатор.

Накануне Гладков сообщал, что в Шебекино Белгородской области при обстреле со стороны Украины были повреждены три многоэтажных дома. В результате атаки никто не пострадал. По словам главы региона, украинские войска нанесли удар во время его рабочей поездки в город.

Ранее ВСУ обстреляли «ГАЗель» в Белгородской области, пострадали восемь человек.