На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области

Гладков: задние правительства Белгородской области атаковано беспилотниками
true
true
true
close
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», — поделился Гладков.

По его словам, от ударов украинских беспилотников пострадали кровля и остекление здания.

17 сентября на территории предприятия, расположенного в поселке Северный Белгородского района Белгородской области, также сдетонировал беспилотник Вооруженных сил Украины, в результате чего пострадал мирный житель.

Мужчина получил баротравму. Гладков добавил, что в результате удара фасад здания получил повреждения. В настоящее время на месте атаки работают сотрудники оперативных служб, отметил губернатор.

Накануне Гладков сообщал, что в Шебекино Белгородской области при обстреле со стороны Украины были повреждены три многоэтажных дома. В результате атаки никто не пострадал. По словам главы региона, украинские войска нанесли удар во время его рабочей поездки в город.

Ранее ВСУ обстреляли «ГАЗель» в Белгородской области, пострадали восемь человек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами