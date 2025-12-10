Продюсер Пригожин назвал неудачниками критиков Долиной

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал неудачниками критиков народной артистки России Ларисы Долиной на фоне скандала с продажей квартиры. Его слова приводит «Пятый канал».

«Вот эти товарищи, которые хотят что-то в жизни отменить, — неудачники. Что они хотят отменить? Они себя пусть отменят», — сказал Пригожин.

Он добавил, что заступился за Долину и сам столкнулся с волной критики.

В ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под воздействием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. В результате покупатели квартир лишались и жилплощади, и денег. Пользователи соцсетей спорят о справедливости решения, а на артистку обрушился поток критики, фактически приведший к ее «отмене» в медиа. Что известно о деле и как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости — в материале «Газеты.Ru».

